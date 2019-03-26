Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 20:40

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Глава комитета сената по юридическим делам Линдси Грэм заявил во вторник, что намерен обсудить с генпрокурором США Уильямом Барром вопрос о публикации отредактированной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, пишет газета Politico.

"Я собираюсь поговорить с ним сегодня вечером", - цитирует газета слова влиятельного сенатора-республиканца.

Он отметил, что доклад перед публикацией нужно будет "очистить" от информации, касающееся методов сбора и источников разведданных, а также исключить из него информацию о составе коллегии присяжных, работавшей с Р.Мюллером.

Кроме того, Л.Грэм заявил, что ожидает, что Белый дом воспользуется своим правом на сохранение конфиденциальности в том, что касается некоторых моментов в выводах Р.Мюллера.

После всех этих операций, по словам сенатора, вопрос об "обнародовании доклада поступит на рассмотрение комитета".

23 марта стало известно, что спецпрокурор Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору Уильяму Барру.

Согласно документу, спецпрокурор не нашел убедительных доказательств того, что Д.Трамп или его команда сговорились с российским правительством, чтобы повлиять на выборы 2016 года. В послании также говорится, что Р.Мюллер не смог сделать вывод о том, препятствовал ли Д.Трамп правосудию.

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