Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 19:29

*** Он считает, что власти Венесуэлы не доверяют собственным вооруженным силам

Мадрид. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Присутствие российских военных в Венесуэле нарушает конституцию этой страны, заявил во вторник провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

По сообщению латиноамериканских СМИ, выступая в Национальной ассамблее Венесуэлы, Х.Гуайдо, говоря о военных РФ, обвинил Каракас в том, что "в очередной раз нарушается конституция".

"Они привозят к нам иностранных военных. Раньше они говорили, что гумпомощь (планы Х.Гуайдо ввезти гумпомощь США в Венесуэлу - ИФ) - это предлог для того, чтобы ввести иностранных военнослужащих. А теперь - они уже сами привозят к нам иностранных военных", - сказал Х.Гуайдо.

Он предположил, что в Каракасе пошли на такой шаг, "так как не доверяют собственной армии".

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