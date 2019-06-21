Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 20:34

Мадрид. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет провела в Каракасе встречу с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Гуайдо сообщил, что поднимал с Бачелет стремление оппозиции отстранить президента страны Николаса Мадуро от власти.

"Пусть этот визит принесет решение катастрофе, которая обрушилась на эту страну. Этот визит должен придать новых сил для борьбы в Венесуэле", - сказал Гуайдо после встречи.

Гуайдо рассказал Бачелет, что правительственные силы удерживают в заключении двух оппозиционных депутатов и порядка 700 активистов. Бачелет, по словам Гуайдо, выразила глубокую обеспокоенного нарушениями прав человека в Венесуэле.

Позднее в пятницу Бачелет встретится с Николасом Мадуро.

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции протеста. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января как попытку государственного переворота.

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