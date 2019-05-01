Этот контент был опубликован 1 мая 2019 г. 9:53

Мадрид. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал сторонников продолжить акции протеста против правительства.

"Завтра (по венесуэльскому времени - ИФ) все - на улицу", - написал он в Twitter в среду.

Х.Гуайдо напомнил, что его соратники распространят информацию о том, где именно пройдут митинги. Целью этих мероприятий он назвал "прекращение узурпации".

Ранее оппозиционер предупреждал, что 1 мая начнёт финальную стадию "операции по отстранению" от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако на практике первые акции оппозиции стартовали днём ранее.

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