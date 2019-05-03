Этот контент был опубликован 4 мая 2019 г. 1:15

Мадрид. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заверил сторонников, что близок к отстранению от власти президента страны Николаса Мадуро и призвал сторонников продолжать оказывать давление на военных.

"Мы очень близки к тому, чтобы положить конец узурпации и продолжим выходить на улицу, чтобы добиться этого", - написал он в своем твиттере.

В частности, Х.Гуайдо призвал в субботу, начиная с 10:00 по местному времени, проводить мирные протестные акции близ баз ВС Венесуэлы.

Как сообщалось, 30 апреля Х.Гуайдо выпустил видеообращение, записанное, по его словам, на территории одной из военных баз в Каракасе. Он заявил, что его поддерживают многие военные.

В тот же день произошли столкновения между демонстрантами и силами безопасности. В итоге выяснилось, что армия осталась на стороне Н.Мадуро. Более того, поступали сообщения о том, что некоторые из тех немногих военных, которые в тот день присоединились к демонстрантам, позже сообщили, что их обманули.

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