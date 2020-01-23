Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 10:11

Давос. 23 января. ИНТЕРФАКС - Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в четверг к людям, приехавшим на Всемирный экономический форум в Давосе, с просьбой помочь добиться проведения на его родине честных выборов.

"Мы продолжим бороться за это (за честные выборы - ИФ)", - сказал он, выступая на форуме.

"Нам нужна ваша помощь, нам нужна ваша поддержка", - добавил он.

Существенную часть своего выступления Гуайдо посвятил плачевному состоянию венесуэльской экономики. Он напомнил и о том, что "Венесуэлу покинуло больше людей, чем Сирию, и это несмотря на то, что в нашей стране на людей не падают бомбы".

1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!