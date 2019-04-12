Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 18:57

Мадрид. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в пятницу доставил в район Каракаса Петаре часть гуманитарной помощи, полученной венесуэльской оппозицией в феврале, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

"Мы упорно работаем...мы вручаем часть гуманитарной помощи, таблетки для очистки воды", - заявил Х.Гуайдо в ходе визита в этот район, в котором живут преимущественно малообеспеченные граждане.

Две недели назад Х.Гуайдо отказался от визита в этот район из-за риска стычек между его сторонниками и сторонниками президента страны Николаса Мадуро, сообщает агентство. Считается, что район Петаре в значительной степени заселен сторонниками Н.Мадуро, отмечает агентство.

Всего за время визита Х.Гуайдо жителям района раздали таблетки для очистки порядка 3,5 тыс. тонн воды. В Венесуэле нередко случаются проблемы с водоснабжением, причем они усугубились в марте 2019 года, когда в стране стали происходить масштабные отключения электричества.

В конце февраля этого года венесуэльская оппозиция заявила, что ей удалось доставить порядка 50 тонн гуманитарной помощи в Венесуэлу, несмотря на блокаду со стороны властей Венесуэлы.

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