Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 21:10

Мадрид. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо пообещал 1 мая приступить к заключительной фазе операции по отстранению от власти президента страны Николаса Мадуро.

"1 мая мы начнем финальную фазу Операции "Свобода"", - написал он в Twitter. Х.Гуайдо пообещал, что в первый день мая в демонстрациях против властей примут участие больше его сторонников, чем когда бы то ни было.

"Время настало! Нужно готовиться к тому, чтобы сделать заключительное усилие и добиться прекращения узурпации власти", - добавил оппозиционер.

Х.Гуайдо ранее провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, а Н.Мадуро регулярно называет узурпатором. Сам Н.Мадуро использует этот же термин применительно к лидеру оппозиции.

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