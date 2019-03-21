Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 11:52

Мадрид. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы оппозиционер Хуан Гуайдо сообщил в четверг о задержании сотрудниками сил безопасности страны руководителя своего аппарата Роберто Марреро.

"Похитили руководителя моего аппарата Роберто Марреро", - написал он в Twitter, призвав немедленно вернуть этому человеку свободу.

В свою очередь, латиноамериканские СМИ передают, что сотрудники полиции пытались задержать и члена оппозиционной партии "Народная воля" депутата Национальной ассамблеи Серхио Вергару.

С.Вергара, в свою очередь, опубликовал в Twitter видео, в подписи к которому он рассказал, что утром в пятницу представители власти "незаконно ворвались" в его дом. Р.Марреро, по его словам, "похитили", а его самого - оставили на свободе.

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