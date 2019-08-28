Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 21:21

Мадрид. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в среду заявил, что переговоры с представителями правительства президента страны Николаса Мадуро не приносят никаких результатов, сообщают испаноязычные СМИ.

"В настоящий момент нет даже даты для возобновления механизма (переговоров - ИФ), посредником которого выступает Норвегия" - отметил Гуайдо. По его словам, подобные переговоры "не работают".

По его мнению, представители Каракаса принимают участие в таких переговорах, чтобы укрепить свой престиж, а не в интересах венесуэльского народа.

Ранее в августе переговоры между Каракасом и оппозицией, проводимые при посредничестве Норвегии в Барбадосе, были прерваны. Противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро тогда обвинили его в нежелании рассматривать конкретный план по выходу из кризисной ситуации.

Венесуэльская оппозиция добивается ухода Мадуро от власти, считая его незаконным президентом. Мадуро, в свою очередь, сохраняет реальный контроль над страной и считает узурпатором оппозиционера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой государства.

До этого представители властей и оппозиции при посредничестве Норвегии провели в Осло раунд переговоров.

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