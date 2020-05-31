Этот контент был опубликован 31 мая 2020 г. 4:17

*** В шести штатах мобилизованы силы национальной гвардии

*** Американцев поддержало темнокожее население Лондона

Вашингтон/Лондон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - В связи с активизацией протестных акций в США, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции, власти ряда американских городов и штатов были вынуждены ввести комендантский час, сообщают местные СМИ.

Такие меры уже были введены в Миннеаполисе, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Атланте, Луисвилле, Колумбии, Денвере, Портленде, Милуоки, Коламбусе.

В ходе выступлений отмечаются многочисленные столкновения демонстрантов с полицией, поджоги машин, разграбление магазинов, среди полицейских имеются пострадавшие.

По меньшей мере, власти шести штатов страны уже мобилизовали для пресечения беспорядков силы национальной гвардии. Пентагон объявил режим готовности ряду армейских подразделений, которые могут быть задействованы для наведения порядка.

Так, губернатор Техаса Грэг Эбботт направил в ряд городов штата около 1,5 тыс. военных, чтобы не допустить актов вандализма в ходе протестных выступлений, в Хьюстоне накануне были арестованы 200 человек, которые перекрывали магистрали и препятствовали движению по дорогам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация остановит массовые беспорядки с применением насилия и не допустит анархии.

"Моя администрация остановит массовые беспорядки и насилие. Мы остановим это незамедлительно", - сказал Трамп, выступая в Космическом центре имени Кеннеди.

"Анархии не будет", - пообещал американский лидер.

Кроме того, он заявил, что не позволит "преступникам, придерживающимся радикально левых взглядов, на территории всей нашей страны и мира поджигать общины".

"Мы не позволим этому произойти", - добавил Трамп.

В то же время, в субботу демонстрации протеста в связи с гибелью Флойда и в поддержку выступлений в США прошли в Лондоне. Их участники обещали расширить протестные акции в Великобритании, сообщило издание The Sun.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

1гк бм

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