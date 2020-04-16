Этот контент был опубликован 16 апреля 2020 г. 22:01

Вашингтон. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Губернаторы ряда штатов Среднего Запада США создали коалицию для совместной работы над планом активизации экономической деятельности после спада пандемии коронавируса COVID-19, сообщило в четверг издание The Hill.

"Мы делаем все, что можем, для защиты жителей наших штатов и замедления темпов распространения COVID-19 и мы намерены работать вместе с целью смягчить экономический кризис, вызванный вирусом в нашем регионе", - говорится в совместном заявлении губернаторов коалиции.

К альянсу присоединились губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, губернатор Огайо Майк Деуайн, губернатор Индианы Эрик Холкомб, губернатор Кентукки Энди Бешэр, губернатор Висконсина Тони Иверс и губернатор Миннесоты Тим Уолз.

Губернаторы штатов отметили, что будут принимать решения по возобновлению экономической деятельности, основываясь на данных о выявлении новых случаев заражения COVID-19 и случаев госпитализации, о возможностях тестирования и отслеживания того, с кем контактировали инфицированные.

Кроме того, будут учитываться способность системы здравоохранения каждого штата справиться с эпидемиологической ситуацией после отмены ограничений и масштабы мер социального дистанцирования на рабочих местах.

"Здесь, на Среднем Западе, мы связаны приверженностью нашему народу и обществу. Мы осознаем: экономики наших штатов зависят друг от друга, и мы должны работать вместе для безопасного возобновления их функционирования, чтобы люди могли вернуться к работе и поставить бизнес на ноги", - подчеркнули губернаторы.

В то же время они указали, что создание такой коалиции не означает, будто штаты "одновременно предпримут одинаковые шаги" по восстановлению экономики.

"Со временем люди вернуться на работу, снова откроются рестораны, все вернется на круги своя", - подытожили губернаторы в заявлении.

Как сообщает The Hill, коалиция губернаторов этих штатов является уже третьей подобной коалицией в стране. Ранее такие коалиции были созданы губернаторами на западном побережье США и на северо-востоке страны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в четверг представит детали руководства губернаторам штатов по снятию ограничений, введенных из-за пандемии, для возобновления экономической активности в стране.

Он добавил, что США завершают работу над планом по активизации экономики страны на фоне сложной эпидемиологической ситуации.

Ранее на этой неделе Трамп также заявлял, что данное "руководство вселит в американский народ уверенность, в которой он нуждается, возвращаясь к нормальной жизни".

1ви аю аг

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