Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 11:11

*** Нью-Йорк является эпицентром распространения вируса в штатах

Вашингтон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти наиболее эпидемиологически неблагоприятных штатов США отмечают стабилизацию каждодневного прироста случаев заражения новым коронавирусом COVID-19 и летальных исходов, сообщает издание Politico.

Как заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, за последние два дня наблюдается стабилизация уровня смертности пациентов с коронавирусом.

"Это все положительные признаки, опять же, можем предположить возможное выравнивание (каждодневного прироста - ИФ)", - заявил Куомо накануне на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом.

Куомо отметил сокращение количества госпитализаций, поступлений пациентов в отделение интенсивной терапии и интубаций.

Как сообщает Politico, губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи также подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в штате выравнивается. В то же время он отметил, что это не повод "убирать ногу с педали".

"У нас все еще есть полторы недели, по крайне мере, до того, как мы достигнем пика (эпидемии - ИФ). Это еще не конец", - заявил Мерфи.

Улучшение ситуации наблюдается в штатах Вашингтон и Калифорния, где власти своевременно приняли меры по сдерживанию распространения нового коронавируса.

Так губернатор Вашингтона Джей Инсли ввел режим чрезвычайного положения в штате еще 29 февраля, затем 4 марта чрезвычайное положение объявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

В минувшее воскресенье врач-инфекционист Энтони Фаучи заявлял на брифинге в Белом доме, что тот факт, что сейчас наблюдается "выравнивание или стабилизация случаев... не исключает того факта, что завтра или послезавтра ситуация ухудшится".

Штат Нью-Йорк является эпицентром распространения коронавирусной инфекции. В штате диагностировали свыше 131 тыс. заразившихся, зафиксировано более 4,7 тыс. случаев смерти людей с коронавирусом.

Количество диагностированных заражений в США является рекордным среди всех стран мира.

По состоянию на 7 апреля в США выявлено более 367 тыс. инфицированных, более 10,9 тыс. скончались.

1ви ар

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