Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп объявил эвакуацию прибрежных населенных пунктов региона, говорится в заявлении, опубликованном в твиттере губернатора.

"Начиная с завтрашнего полудня, лица, находящиеся восточнее шоссе I-95 в округах Брайан, Кэмден, Четэм, Глинн, Либерти и Макинтош должны эвакуироваться в связи с ураганом "Дориан", - заявил Кемп.

Губернатор призвал граждан сохранять бдительность и оставаться в безопасных местах.

Ранее эвакуация была объявлена в Южной Каролине.

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