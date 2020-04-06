Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 18:59

Нью-Йорк. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Количество новых пациентов, поступающих с коронавирусом в больницы штата Нью-Йорк, снижается, сообщил журналистам в понедельник губернатор Эндрю Куомо.

Так, по его словам, в пятницу в госпитали штата поступили 1095 человек, в субботу - 574, в воскресенье - 358. Всего на настоящий момент известно о 16 837 госпитализированных, из них 4 504 человека находятся в отделениях интенсивной терапии.

Куомо отметил, что 13 366 пациентов полностью выздоровели.

"Это хороший признак. Эти цифры предполагают возможное сглаживание кривой (заболеваемости)", - сказал Куомо.

По данным губернатора, в штате зафиксировано 130 689 случаев заражения COVID-19 и 4 758 летальных исходов. За сутки умерли 599 человек.

Штат Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь отмечаются самые высокие показатели по количеству заболевших и летальных исходов.

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