Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 2:56

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Губернатор штата Миннесота Тим Уолц просит всех участников протестов пройти тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

"Каждый, кто участвовал в демонстрации, должен сдать тест на COVID-19", - написал Уолц в твиттере в четверг вечером.

"Если вы думаете, что вас заразили, сделайте тест через пять дней после события. Если этот тест окажется отрицательным, пройдите повторный тест через 14 дней после события", - добавил он.

Протесты в США начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы. В последние дни обстановка стала нормализовываться.

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