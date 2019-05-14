Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 16:36

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Губернатор американского штата Монтана Стив Буллок во вторник объявил о намерении баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года.

"Чтобы дать всем шанс, мы должны сделать больше, чтобы победить (президента США - ИФ) Дональда Трампа. Мы должны побороть коррумпированную систему, которая держит у власти таких людей, как он. И нам нужен борец, который уже делал это раньше. Вот почему я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента США", - написал Буллок в своем Twitter.

В видеообращении он заявил, что, в отличие от Трампа, пытается разговаривать не только со своими сторонниками, но ищет точки соприкосновения с избирателями, выступая в своем штате.

Помимо Стива Буллока, о намерении бороться за пост президента США объявили 23 члена Демократической партии.

Очередные президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года.

1тэ ар

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