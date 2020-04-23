Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 18:37

Нью-Йорк. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Суточные показатели смертности от коронавируса в штате Нью-Йорк продолжают снижаться, но не так быстро, как хотелось бы: за последние 24 часа умерли 438 человек, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

По его данным, 17 апреля 540 человек в штате Нью-Йорк стали жертвами COVID-19 за сутки, 18 апреля - 507, 19 апреля - 478, 20 апреля - 481, 21 апреля - 474, 22 апреля - 438.

"Показатели не снижаются настолько быстро, насколько мы бы хотели. Уровень смертности по-прежнему ужасающе трагичный", - сказал он журналистам в четверг.

Куомо отметил, что количество поступающих в больницы пациентов за сутки держится примерно на одном уровне: 20 апреля госпитализированы 1367 человек, 21 апреля - 1366, 22 апреля - 1359.

"Если вы посмотрите на кривую (заболеваемости-ИФ), то она продолжает идти вниз", - подчеркнул губернатор.

Как отмечает университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по коронавирусу, в штате Нью-Йорк зафиксировано 263 754 случая заражения COVID-19 и 19 453 летальных исхода. Почти 670 тыс. человек там сдали анализы на коронавирус.

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