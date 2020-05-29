Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 19:54

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил в пятницу о планах снять с 8 июня ограничения, существующие в связи с пандемией COVID-19.

"Мы на пути к тому, чтобы открыться 8 июня - то есть через неделю после следующего понедельника". - сказал он на пресс-конференции.

Ранее на этой неделе Куомо сообщил, что в штате отмечен самый низкий с начала эпидемии COVID-19 суточный показатель смертности - 73 человека - среди инфицированных коронавирусом.

Куомо также заявил, что в штате снизилось общее количество госпитализированных и новых пациентов с COVID-19.

По словам губернатора, теперь власти штата сосредотачивают внимание на возобновлении работы его экономики.

Так, в среду уже возобновилась экономическая активность на острове Лонг-Айленд, часть которого входит в состав города Нью-Йорк.

Нью-Йорк является эпицентром распространения коронавирусной инфекции в США. С начала вспышки коронавируса в штате диагностировали более 372 тыс. заражений COVID-19, зафиксированы свыше 29 тыс. летальных исходов людей с коронавирусом.

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