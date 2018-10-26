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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 10:02 26.10.2018 - 10:02

Вашингтон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Проверка работы почтовой службы США должна стать одним из основных направлений расследования ситуации с посылками, адресованными известным личностям с демократическими взглядами, считает губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

"Это, несомненно, (должно стать - ИФ) одним из основных направлений расследования", - сказал Э.Куомо в эфире телеканала Си-Эн-Эн.

По его словам, по меньшей мере, часть из подозрительных посылок, предназначавшихся экс-президенту США Бараку Обаме, а также чете Клинтон и бывшему вице-президенту Джо Байдену были обработаны почтовой службой.

"Если окажется, что эти устройства действительно прошли через почтовую службу, то, я думаю, это станет серьезным направлением расследования" - отметил Э.Куомо.

Губернатор Нью-Йорка также заявил, что власти все еще выясняют, оставил ли курьер посылки в определенных местах или они прошли через устройства досмотра почтовой службы США. Если подтвердится последнее, то, по мнению главы штата Нью-Йорк, это приведет к тщательному изучению вопроса, каким образом почтовая служба досматривает и отслеживает посылки.

"Так мы учимся. Обнаруживаются какие-то вещи, недостатки в системе (...) Но, если это правда, тогда, я думаю, одно из первых дел, которым следуют заняться правительству - это улучшение мер предосторожности в почтовой службе", - сказал Э.Куомо.

"Расследование продвигается очень хорошо", - добавил он.

Между тем, федеральные власти на пресс-конференции в четверг не стали комментировать происхождение пакетов и рассказывать, какие из них были обработаны почтовой службой.

В то же время агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщило, что почтовая служба не имеет ресурсов для проверки каждой посылки. Вместо этого, она полагается на специальных инспекторов, которые отбирают потенциально опасные посылки.

Ранее сообщалось, что посылки с взрывными устройствами были направлены чете Клинтонов, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, а также в нью-йоркскую редакцию телеканала Си-Эн-Эн. В посылке, пришедшей в редакцию, также нашли конверт с белым порошком, который отправят на экспертизу.

Ни одна из посылок не взорвалась. В США открыто федеральное расследование по факту попытки совершения серии терактов.

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