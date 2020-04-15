Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 20:45

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на брифинге в среду настоятельно призвал граждан использовать маски в общественных местах для защиты от распространения коронавиурса.

"Если человек находится в общественном месте и не может оставаться на социально безопасном расстоянии, он обязан носить маску", - заявил Куомо.

"Наша цель сегодня состоит в том, чтобы остановить распространение (COVID-19)," - отметил губернатор Нью-Йорка.

Он добавил, что в пятницу эта рекомендация станет обязательной к исполнению, поскольку будет подписан указ, обязующий жителей придерживаться этого правила.

Описывая перспективы развития экономики страны и штата после окончания вспышки пандемии, губернатор Нью-Йорка выделил два фактора, позволяющих говорить о готовности к возвращению в нормальную жизнь: насколько необходимыми являются предлагаемые бизнес-услуга, продукт или компания, а также каков риск "распространения инфекции" в той или иной сфере.

Нью-Йорк остается штатом с наибольшим количеством подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в США.

1ка ар

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