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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 19:21 24.10.2018 - 19:21

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в среду заявил, что в его офис также поступила подозрительная посылка после того, как посылки со взрывными устройствами были найдены возле резиденций Барака Обамы и Хиллари Клинтон.

По его словам, посылка была похожа на те, которые получили другие представители Демократической партии США ранее в среду.

Ранее в среду была проведена эвакуация сотрудников "Тайм-Уорнер-Центра", в котором находится штаб-квартира американского телеканала Си-Эн-Эн.

Си-Эн-Эн со ссылкой на источники сообщил, что посылка, доставленная в "Тайм-Уорнер-Центр", деле предназначалось бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который покинул этот пост в 2017 году, и теперь сотрудничает с рядом американских СМИ.

Похожая посылка была обнаружена также на приусадебной территории дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка. Бомбу случайно обнаружил человек, проверявший почту Клинтонов.

Аналогичные посылки получили и другие бывшие и действующие госслужащие США.

Кроме того, американские службы безопасности заявили о перехвате подозрительной посылки, отправленной в Белый дом, однако позже информация была опровергнута.

На этой неделе аналогичная посылка со взрывным устройством была найдена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса.

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