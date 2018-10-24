Губернатор Нью-Йорка сообщил, что тоже получил подозрительную посылку
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в среду заявил, что в его офис также поступила подозрительная посылка после того, как посылки со взрывными устройствами были найдены возле резиденций Барака Обамы и Хиллари Клинтон.
По его словам, посылка была похожа на те, которые получили другие представители Демократической партии США ранее в среду.
Ранее в среду была проведена эвакуация сотрудников "Тайм-Уорнер-Центра", в котором находится штаб-квартира американского телеканала Си-Эн-Эн.
Си-Эн-Эн со ссылкой на источники сообщил, что посылка, доставленная в "Тайм-Уорнер-Центр", деле предназначалось бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который покинул этот пост в 2017 году, и теперь сотрудничает с рядом американских СМИ.
Похожая посылка была обнаружена также на приусадебной территории дома Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка. Бомбу случайно обнаружил человек, проверявший почту Клинтонов.
Аналогичные посылки получили и другие бывшие и действующие госслужащие США.
Кроме того, американские службы безопасности заявили о перехвате подозрительной посылки, отправленной в Белый дом, однако позже информация была опровергнута.
На этой неделе аналогичная посылка со взрывным устройством была найдена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса.
1бф ар
Интерфакс