Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 21:24

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо считает ошибочным решение руководства ряда штатов возобновить экономическую деятельность.

"Есть штаты, которые возобновляют активность, тогда как в них по-прежнему растут данные (о заболевших и скончавшихся - ИФ). Я думаю, что это ошибка с их стороны", - сказал Куомо на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что подобные решения должны приниматься на основе фактической ситуации и данных.

Нью-Йорк остается самым пострадавшим американским штатом в результате пандемии штатом. С начала вспышки впоследствии заражения коронавирусом там скончалось более 25 тыс. человек.

Десятки американских штатов начали смягчать введенные ранее ограничения. В частности, в штате Флорида ранее открылись рестораны и розничные магазины, в Калифорнии разрешили возобновить работу предприятиям. В Техасе еще на прошлой неделе начали ослаблять ограничения на экономическую деятельность.

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