Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 0:20

Москва. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Губернатор штата Северная Каролина Рэй Купер объявил режим ЧС на территории всего региона, говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора.

"Губернатор Купер объявил режим чрезвычайной ситуации во всех 100 округах. Это позволяет мобилизовать государственные ресурсы, а также дает возможность государственным и местным органам власти обращаться за федеральной помощью", - говорится в заявлении.

Режим ЧС уже введен в штате Флорида. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что урагану "Дориан" уже присвоена максимальная пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.

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