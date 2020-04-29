Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 8:42

Токио. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Губернатор Токио Юрико Коикэ в среду заявила, что считает нужным продлить режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса, сообщает агентство Associated Press.

"Ситуация в Токио по-прежнему серьезная, и поэтому я хотела бы, чтобы он действовал дольше", - сказала Юрико Коикэ.

Режим ЧС, объявленный премьером страны Синдзо Абэ, будет действовать до 6 мая. В рамках этого режима жители Японии должны по возможности оставаться дома и соблюдать социальную дистанцию. Между тем, многие компании и предприятия в стране продолжают работу.

На первую неделю мая в Японии приходятся праздничные нерабочие дни, во время которой японцы традиционно отправляются в отпуска. Этот период называется "Золотая неделя". Правительство Японии ранее обратилось к жителям страны и попросило не совершать никакие поездки из-за коронавируса.

Согласно данным основных японских авиакомпаний, показатель бронирования как внутренних, так и международных рейсов на "Золотую неделю" упал в среднем на 90% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

По последним данным, в Японии за время пандемии зарегистрировано 13,7 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Около 400 человек скончалось, 100 из них умерли в Токио.

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