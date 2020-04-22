Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 2:14

*** Президент США и губернатор обсудили вопросы, связанные с противодействием COVID-19

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Откровенной и открытой назвал губернатор американского штата Нью-Йорк демократ Эндрю Куомо состоявшуюся встречу с президентом Дональдом Трампом.

В интервью телеканалу MSNBC Куомо сказал, что он хотел обсудить с президентом вопросы, связанные с тестированием, которое эксперты в области здравоохранения рассматривают как важный шаг к предотвращению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

"Президент был откровенен в том, что касается его ощущений, а я откровенно говорил о том, что думаю", - сказал губернатор по итогам встречи с Трампом.

Он добавил: "Тон беседы был очень функциональным и продуктивным".

Трамп на брифинге в Белом доме назвал их встречу продуктивной и сказал, что гордится отношениями, которые его администрация установила с Нью-Йорком.

Он заявил, что федеральное правительство окажет Нью-Йорку помощь, чтобы обеспечить дополнительные возможности тестирования.

Нью-Йорк является самым пострадавши американским штатом, где зафиксировано более 250 тыс. случаев заражения коронавирусом при почти 15 тыс. случаев летального исхода.

1гк бм

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