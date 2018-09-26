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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 18:19 26.09.2018 - 18:19

Нью-Йорк (ООН). 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия выступает за снятие односторонних санкций с Сирии и призывает не политизировать вопрос оказания гуманитарной помощи стране, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Для нас главное, чтобы такая помощь и гуманитарное содействие не увязывались с политическими условиями, чтобы были сняты односторонние санкции с Сирии. В этом плане нам кажется, что можно было бы сделать гораздо больше, если не будет политизации тех условий помощи, о которых говорится, в том числе и со стороны Европейского союза", - сказал С.Вершинин журналистам.

"Мы, естественно, выступаем за то, чтобы оказывалась такая помощь и такое содействие, особенно на нынешнем этапе, когда время пришло для реконструкции Сирии, чтобы возвращались беженцы, временно перемещенные лица к местам своего обитания", - добавил он.

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