Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 14:58

Брюссель. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Европейский союз заявил, что его гуманитарная помощь, связанная с коронавирусом, может и будет поступать в страны и регионы, на которые распространяются санкции ЕС.

"Гуманитарная помощь может поддержать нуждающихся даже при наличии санкций - эти две вещи не являются несовместимыми", - заявил исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Санкции не должны мешать поставке оборудования и материалов, необходимых в глобальной борьбе против пандемии коронавируса, - считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. - Санкции ЕС предусматривают гуманитарные исключения и полностью соответствуют всем обязательствам по международному праву".

"Обеспечение ясности - это шаг вперед к решению многих проблем, с которыми сталкиваются гуманитарные организации при оказании помощи на местах в таких ситуациях, как в Сирии", - подчеркивает значение этой инструкции комиссар ЕС по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Европейская комиссия опубликовала во вторник инструкцию о порядке оказания гуманитарной помощи Сирии.

Это первый из подобных документов, цель которых - "дать практическое руководство о том, как соблюдать санкции ЕС при предоставлении гуманитарной, особенно медицинской помощи, для борьбы с пандемией коронавируса", - сообщается в коммюнике Еврокомиссии.

"Санкции ЕС являются инструментом внешней политики и направлены на поддержку универсальных ценностей, таких как сохранение мира, укрепление международной безопасности, укрепление и поддержка демократии, международного права и прав человека, - отмечается в коммюнике Еврокомиссии. - Они нацелены против тех, чьи действия ставят под угрозу эти ценности. При этом санкции избегают негативных последствий для гражданского населения".

Уточняя обязанности и процедуры оказания помощи, эта записка, по мнению ЕК, должна облегчить задачу гуманитарных операторов в Сирии, ускорить поставки оборудования и другой помощи для борьбы с пандемией коронавируса в этой стране.

Документ адресован всем субъектам, которые участвуют в поставках гуманитарной помощи. Это государственные органы членов ЕС, управляющие режимом санкций, а также государственные и частные операторы (доноры, неправительственные организации, банки и др.). Их действия должны соответствовать санкциям ЕС.

Коммюнике напоминает, что в настоящее время в ЕС действует около 40 различных режимов санкций.

1мн эф

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