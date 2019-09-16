Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 18:25

Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Международное сообщество должно оказывать гуманитарное содействие сирийцам на недискриминационной основе и без предварительных условий, считает президент РФ Владимир Путин.

"Надеемся, что международное сообщество, особенно ООН и ее профильные агентства активнее подключатся к гуманитарному содействию Сирии, будут оказывать более весомое содействие в деле восстановления разрушенной войной инфраструктуры, водо-, электроснабжения школ и больниц", - сказал он в начале трехсторонней встречи президентов РФ, Турции и Ирана.

По словам главы российского государства, "такая поддержка должна предоставляться всем сирийцам, без какой-либо дискриминации, политизации и предварительных условий".

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