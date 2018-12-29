Гуманитарный конвой из йеменской Ходейды в Сану пройдет в субботу - ООН

Этот контент был опубликован 29 декабря 2018 г. 2:18

Вашингтон. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Стороны конфликта в Йемене договорились приступить к реализации соглашения о перемирии путем открытия коридоров для поставок гуманитарной помощи нуждающимся, сообщается на сайте Организации Объединенных Наций.

"Стороны договорились начать открытие гуманитарных коридоров в рамках мер по укреплению доверия, начиная с ключевой прибрежной дороги между подконтрольной повстанцам столицей Сана и Ходейдой", - говорится в сообщении.

Гуманитарный конвой отправится из порта Ходейда в Сану в субботу утром.

Кроме того, планируется подготовить дополнительные маршруты поставок гуманитарных грузов.

С 26 по 28 декабря в йеменском городе Ходейда состоялось первое заседание Координационного комитета по передислокации (RCC) - посреднического органа ООН, куда входят представители правительства Йемена и повстанцев-хуситов.

Его участники обсудили первую фазу выполнения Стокгольмских договоренностей, которые сфокусированы на трех направлениях: прекращение огня, доставка гуманитарной помощи и передислокация войск.

Следующее заседание комитета планируется провести 1 января в Ходейде.

Соглашение о перемирии между конфликтующими сторонами в Йемене в Ходейде, через порт которой проходит около 70% импорта страны, в том числе гуманитарные грузы, было достигнуто в Швеции в этом месяце на переговорах между представителями хуситов и правительства Йемена под эгидой ООН.

Вооруженный конфликт в Йемене между правительственными силами, опирающимися на поддержку международной коалиции под руководством Саудовской Аравии, и хуситами, контролирующими часть страны, длится уже четыре года.

1вз гк тг

Neuer Inhalt Horizontal Line