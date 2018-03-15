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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 10:20 15.03.2018 - 10:20

Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Новый гуманитарный конвой Международного комитета Красного креста достиг территории сирийской Восточной Гуты, сообщили в четверг в организации.

"Наш конвой, сформированный с Сирийским Арабским Красным Полумесяцем и ООН, сейчас въезжает в Восточную Гуту", - говорится в сообщении МККК в "Твиттере".

Вместе с этим в "Твиттере" размещена видеозапись, сделанная из одного из автомобилей, входящих в этот конвой и въезжающих в Восточную Гуту.

"Наш конвой доставит помощь тысячам вынужденно перемещенных семей", - отмечается в сообщении.

Ранее начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что гуманитарная ситуация в Восточной Гуте ухудшается, местные жители испытывают нехватку продовольствия и медицинской помощи.

"По свидетельствам очевидцев, вышедших из Восточной Гуты, гуманитарная обстановка в анклаве деградирует. Население испытывает острую нехватку продуктов питания и медицинской помощи, постоянно происходят перебои водоснабжения и электропитания", - сказал Ю.Евтушенко.

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