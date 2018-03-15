Гумконвой прибыл в Восточную Гуту - МККК
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Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Новый гуманитарный конвой Международного комитета Красного креста достиг территории сирийской Восточной Гуты, сообщили в четверг в организации.
"Наш конвой, сформированный с Сирийским Арабским Красным Полумесяцем и ООН, сейчас въезжает в Восточную Гуту", - говорится в сообщении МККК в "Твиттере".
Вместе с этим в "Твиттере" размещена видеозапись, сделанная из одного из автомобилей, входящих в этот конвой и въезжающих в Восточную Гуту.
"Наш конвой доставит помощь тысячам вынужденно перемещенных семей", - отмечается в сообщении.
Ранее начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил, что гуманитарная ситуация в Восточной Гуте ухудшается, местные жители испытывают нехватку продовольствия и медицинской помощи.
"По свидетельствам очевидцев, вышедших из Восточной Гуты, гуманитарная обстановка в анклаве деградирует. Население испытывает острую нехватку продуктов питания и медицинской помощи, постоянно происходят перебои водоснабжения и электропитания", - сказал Ю.Евтушенко.
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Интерфакс