Вашингтон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Международная помощь начала поступать в пострадавшие от циклона Зимбабве, Малави и Мозамбик на юго-востоке Африки, передает в среду агентство Associated Press.
По информации представителей Международного комитета Красного Креста, работающих в Мозамбике, доставка помощи затруднена из-за того, что в наиболее пострадавшем от удара стихии городе Бейре закрыт аэропорт, а также размыты дороги.
"Нужно гораздо больше (помощи - ИФ), чем кто-либо мог представить. В два раза больше, в три, в четыре раза больше помощи от того количества, о котором говорили изначально", - говорит представитель организации Каролин Хага.
По словам представителя гуманитарной организации Care Мэтью Пикарда, помощь начнет поступать в большем объеме, как только станет яснее масштаб урона, нанесенного циклоном.
"В течение нескольких дней мы поймем, насколько большой (урон - ИФ). Обычно эти страны не попадают в заголовки, а сейчас попали. Люди начинают откликаться на историю с тем, как она развивается", - полагает он.
Агентство отмечает, что Европейский Союз выделил $3,9 млн, Соединенное Королевство пообещало направить до $7,9 млн, из соседней Танзании доставили 239 тонн медикаментов и продуктов питания.
Ранее сообщалось, что число жертв циклона в трех странах оценивается в 300 человек, причем 200 - только в Мозамбике. Этот список продолжает расти. Во все эти страны циклон принес с собой масштабные разрушения инфраструктуры, десятки тысяч человек лишились своих домов.
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