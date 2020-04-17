Этот контент был опубликован 18 апреля 2020 г. 0:12

Нью-Йорк (ООН). 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Странам мира нужно создать коалицию, которая сможет создать вакцину от коронавируса COVID-19, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

"Нам нужна мировая коалиция для создания вакцины от COVID-19. Вакцина должна быть в распоряжении всех и везде, причём по доступной цене", - написал он в своём твиттере.

Эксперты неоднократно отмечали, что именно вакцина позволит окончательно избавиться от пандемии коронавируса COVID-19 на планете. Над вакциной работают многие крупные компании.

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