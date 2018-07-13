Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 10:19 13.07.2018 - 10:19

Нью-Йорк (ООН). 13 июля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил новым командующим Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) итальянского генерал-майора Стефано дель Коля, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

На этом посту С.дель Коль заменит ирландского генерал-майора Майкла Беари, срок полномочий которого истекает 7 августа 2018 года.

"Генеральный секретарь выразил благодарность генералу-майору Майклу Беари за его образцовую службу и командование ЮНИФИЛ на протяжении последних двух лет", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что С.дель Коль обладает "богатым международным опытом работы, в том числе в Косово, Ливане и Ливии".

Основной функцией ЮНИФИЛ, созданной в 1978 году, является обеспечение безопасности в южной части Ливана.

1кю аю

Neuer Inhalt Horizontal Line