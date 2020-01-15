Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 19:27

Нью-Йорк (ООН). 15 января. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие 19 января в международной конференции по урегулированию ливийского конфликта в Берлине, заявил журналистам в среду официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генсекретарь ООН поедет в Берлин, чтобы принять участие в конференции по Ливии в воскресенье", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга в среду.

По его словам, главу Организации будут сопровождать его спецпосланник по Ливии Гассан Саламе и заместитель по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Как сообщалось, Ангела Меркель назначила конференцию по Ливии при участии России и США на предстоящее воскресенье, 19 января, она пройдет в Берлине в ведомстве федерального канцлера.

Пресс-служба правительства ФРГ ранее сообщила, что в конференции примут участие следующие страны: "США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир". Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

В Берлин приглашаются глава Правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.

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