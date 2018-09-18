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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 19:26 18.09.2018 - 19:26

Нью-Йорк (ООН). 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник приветствовал договоренности президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана по ситуации в сирийском Идлибе, достигнутые на переговорах в Сочи, сообщают западные СМИ.

В своем заявлении А.Гутерриш, в частности, приветствовал договоренность "создать демилитаризованную буферную зону в районе Идлиб, которая должна предотвратить полномасштабную военную операцию и дать передышку миллионам мирных жителей".

Ранее в ходе заседания Совбеза ООН спецпосланник генсека по Сирии Стаффан де Мистура назвал очень важными итоги сочинских переговоров. Он отметил, что "мы надеялись, что они проведут эту встречу".

"Эта встреча состоялась, и принесла очень важные итоги", - подчеркнул С.де Мистура.

В свою очередь заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что приветствует "вчерашние новости из Сочи". По его словам, в ООН неоднократно призывали все действующие в Сирии стороны воздержаться от полномасштабной наступательной операции, поскольку она грозит наихудшей гуманитарной катастрофой.

"Таким образом, мы приветствуем вчерашнее соглашение, поскольку в случае его устойчивого, постоянного исполнения в соответствии с международными законами, оно может предотвратить катастрофу, о которой мы предупреждаем", - сказал М.Лоукок.

Накануне В.Путин и Р.Т.Эрдоган на протяжении 4,5 часов обсуждали ситуацию в Сирии. По итогам переговоров был подписан меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлибе в Сирии.

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