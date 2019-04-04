Нью-Йорк (ООН). 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на данный момент остается в Триполи для обсуждения сложившийся ситуации и консультаций с властями Ливии, заявил в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь сейчас находится там, сегодня он выражал глубокую озабоченность в связи с возросшей военной активностью... Сейчас он проводит встречи в Триполи", - заявил С.Дюжаррик во время ежедневного брифинга ООН в ответ на вопрос о мнении А.Гутерриша о ситуации в Ливии.
По словам С.Дюжаррика, А.Гутерриш через несколько часов планирует сделать заявление по ситуации в Ливии.
Ранее в четверг Халифа Хафтар объявил о начале наступления его ливийской национальной армии на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.
В ответ премьер Ливии Файез Сарадж объявил о мобилизации правительственных сил.
В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьер-министра Файеза Сараджа.
Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.
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