Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 0:53

Нью-Йорк. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продлил удаленную работу Секретариата до конца июня, сообщил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

"Генсекретарь ООН проинформировал сотрудников о том, что после консультаций со старшими руководителями Организации и ее медицинской службой он принял решение о продлении текущего режима удаленной работы до 30 июня 2020 года", - сказал Дюжаррик журналистам.

По его словам, в настоящий момент завершается составление плана по поэтапному и безопасному возвращению к работе в здании штаб-квартиры ООН, "когда это будет возможно".

Сотрудники Секретариата ООН работают удаленно с 16 марта.

В городе Нью-Йорк, где находится штаб-квартира ООН, зафиксировано более 186 тыс. заболевших COVID-19 и более 20 тыс. умерших, отмечает университет Джонса Хопкинса.

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