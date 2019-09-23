Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 16:16

*** Он поблагодарил за помощь РФ, Турцию и Иран

Нью-Йорк (ООН). 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник заявил, что рассчитывает на старт работы сирийского конституционного комитета в ближайшие недели.

По его словам, "конституционный комитет соберется в ближайшие недели", так как достигнуто соглашение о его создании между властями Сирии и оппозиции.

Гутерриш также "приветствовал прогресс, достигнутый правительством и оппозицией Сирии".

Гутерриш также приветствовал усилия России, Турции и Ирана, которые поддерживали заключение этого соглашения.

"Я высоко ценю дипломатическое участие властей России, Турции и Ирана, поддерживавших заключение соглашения (о конституционном комитете - ИФ)", - сказал он.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!