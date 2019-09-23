*** Он поблагодарил за помощь РФ, Турцию и Иран
Нью-Йорк (ООН). 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник заявил, что рассчитывает на старт работы сирийского конституционного комитета в ближайшие недели.
По его словам, "конституционный комитет соберется в ближайшие недели", так как достигнуто соглашение о его создании между властями Сирии и оппозиции.
Гутерриш также "приветствовал прогресс, достигнутый правительством и оппозицией Сирии".
Гутерриш также приветствовал усилия России, Турции и Ирана, которые поддерживали заключение этого соглашения.
"Я высоко ценю дипломатическое участие властей России, Турции и Ирана, поддерживавших заключение соглашения (о конституционном комитете - ИФ)", - сказал он.
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