Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 19:18

Нью-Йорк (ООН). 31 октября. ИНТЕРФАКС - Первая встреча Конституционного комитета Сирии является наглядным примером успеха посреднической деятельности, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Вчерашняя первая встреча Конституционного комитета является важной вехой. Она стала отправной точкой для дальнейшего прогресса (в урегулировании сирийского конфликта - ИФ) и сама по себе является очевидным успехом посредничества", - сказал он на конференции в Стамбуле по вопросам посредничества.

Глава ООН выразил надежду, что работа комитета в конечном итоге приведет к урегулированию конфликта в Сирии и безопасному возвращению сирийских беженцев на родину.

Гутерриш также приветствовал шаги по прекращению вооруженных столкновений на северо-востоке Сирии.

По словам генсека, "посредничество необходимо на всех этапах мирного процесса - от предотвращения конфликта до поддержания мира, миростроительства и развития".

1йф ав

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