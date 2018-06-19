Гутерриш хотел бы, чтобы США не покидали Совет ООН по правам человека

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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 0:16 20.06.2018 - 00:16

ООН (Нью-Йорк). 20 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предпочел бы, чтобы США остались в Совете Всемирной организации по правам человека, заявил пресс-секретарь главы организации Стефан Дюжаррик "Генеральный секретарь предпочел бы, чтобы Соединенные Штаты оставались в Совете по правам человека. Модель ООН в области прав человека играет очень важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру", - говорится в заявлении С.Дюжаррика. Последует 1йф бс Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс