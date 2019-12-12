Панчево (Сербия). 12 декабря. ИНТЕРФАКС - ООО "Газпром энергохолдинг" может ввести ТЭС Панчево в эксплуатацию раньше срока - до конца июня 2020 г., сказал журналистам гендиректор ГЭХа Денис Федоров.
"У нас контракт - третий квартал (2020 г. - ИФ). Но мы стремимся ускориться и запуститься раньше. Мы видим для этого возможности", - отметил Федоров.
"Конец июня", - уточнил он возможное время запуска в эксплуатацию.
"Газпром энергохолдинг" в марте 2019 г. начал строительство ТЭС Панчево в Сербии мощностью 200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 180 млн евро.
Прорабатывается проект строительства ещё одной ТЭС в Сербии, а также проект в возобновляемой энергетике.
Пв им ав*