Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 17:41

Панчево (Сербия). 12 декабря. ИНТЕРФАКС - ООО "Газпром энергохолдинг" может ввести ТЭС Панчево в эксплуатацию раньше срока - до конца июня 2020 г., сказал журналистам гендиректор ГЭХа Денис Федоров.

"У нас контракт - третий квартал (2020 г. - ИФ). Но мы стремимся ускориться и запуститься раньше. Мы видим для этого возможности", - отметил Федоров.

"Конец июня", - уточнил он возможное время запуска в эксплуатацию.

"Газпром энергохолдинг" в марте 2019 г. начал строительство ТЭС Панчево в Сербии мощностью 200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 180 млн евро.

Прорабатывается проект строительства ещё одной ТЭС в Сербии, а также проект в возобновляемой энергетике.

Пв им ав*

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