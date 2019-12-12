Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 17:37

Панчево (Сербия). 12 декабря. ИНТЕРФАКС - ООО "Газпром энергохолдинг" прорабатывает проект строительства еще одной электростанции в Сербии мощностью 150-200 МВт, сообщил журналистам гендиректор компании Денис Федоров.

"Мы ещё до конца не доделали ТЭО (технико-экономическое обоснование - ИФ). Но, по предварительным оценкам, проект экономически эффективен. Но нам надо еще с коллегами из Сербии поработать и потом вынести эти вопросы на рассмотрение "Газпрома". К концу декабря закончим ТЭО", - сказал Федоров.

По его словам, проект будет вынесен на рассмотрение руководства "Газпрома" в январе-феврале 2020 г.

"Газпром энергохолдинг" в марте 2019 г. начал строительство ТЭС "Панчево" в Сербии мощностью 200 МВт. Стоимость проекта оценивается в 180 млн евро. Запуск станции запланирован на третий квартал 2020 г.

Пв ак ав

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