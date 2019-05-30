Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 16:00

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - В госдепартаменте США заявили о действенности санкций, введенных Вашингтоном в отношении Ирана.

"Американская кампания максимального давления работает. Фонды иранских приспешников, таких как Хезболла и ХАМАС истощаются, поскольку они рассчитывают на средства, которые распределяет (иранский) режим", - написала в четверг в своем Twitter представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

При этом она процитировала слова одного из членов упомянутых формирований: "Как сказал один боец: "Золотые дни ушли и не вернутся. У Ирана нет достаточно денег для нас".

1ар ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!