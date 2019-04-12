Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 8:56

Дели. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - 83-лений духовный лидер буддистов далай-лама в пятницу выписан из больницы в Дели спустя три дня после госпитализации, сообщает агентство Associated Press.

Сам далай-лама заверяет, что чувствует себя "практически поправившимся", отмечает агентство.

После выписки он проведет несколько дней в Дели прежде, чем уехать в Дхарамсалу, где он проживает последние 60 лет после событий 1959 года, когда он бежал из Тибета.

Ранее на этой неделе стало известно, что далай-лама был госпитализирован с инфекцией грудной клетки. Он был доставлен в Дели для госпитализации.

1бф аю

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