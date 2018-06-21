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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 12:46 21.06.2018 - 12:46

Лондон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг заявил, что силы альянса должны оставаться в Афганистане, чтобы своим присутствием убедить движение "Талибан" в необходимости сесть за стол переговоров.

"НАТО следует остаться в Афганистане, потому что талибы должны понять, что они никогда не выиграют на поле боя", - сказал генсек, выступая в Ланкастер-хаус в Великобритании.

"В какой-то момент "Талибан" поймет, что он достигнет гораздо больше за столом переговоров, а не на поле боя", - подчеркнул он.

Ранее Й.Столтенберг неоднократно заявлял, что цель НАТО в Афганистане состоит в укреплении афганских сил безопасности, чтобы они могли создать условия для мирного решения.

На прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня с 12 июня по 19 июня в связи с празднованием завершения Рамадана, затем перемирие было продлено до 29 июня.

В свою очередь, лидеры радикального движения "Талибан" заявляли о готовности соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней 15-17 июня.

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