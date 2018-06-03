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Этот контент был опубликован 3 июня 2018 г. 19:27 03.06.2018 - 19:27

Лондон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Дальние тяжелые бомбардировщики ВВС США B-1B провели многочасовые тренировочные полеты у рубежей России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в субботу днем вблизи российских границ на Балтике был зафиксирован полет одного бомбардировщика B-1B, а в ночь с пятницы на субботу - сразу двух таких самолетов.

Как сообщалось, 30 апреля три дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США с изменяемой стреловидностью крыла В-1В после трансатлантического перелета с авиабазы Дайс (штат Техас) приземлились на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании.

Авиабаза Фэрфорд в графстве Глостершир в Англии является передовым пунктом базирования ВВС США для проведения операций на европейском театре военных действий для тяжелых бомбардировщиков ВВС США В-1В, стратегических бомбардировщиков В-52, способных нести ядерное оружие, а также стратегических высотных разведывательных самолетов U-2.

В субботу также американские военные самолеты вели разведку вблизи российских берегов на Черном море. В частности, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168998 и позывным PS026, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение длительного времени летал вдоль российских берегов от Севастополя до Геленджика. Одновременно стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B с бортовым номером 10-2043, также поднявшийся с Сигонеллы, провел многочасовой полет вдоль линии разграничения в Донбассе, а затем - у морских границ Крыма и побережья Краснодарского края.

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