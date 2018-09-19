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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 22:21 19.09.2018 - 22:21

*** Вблизи Севастополя также был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США

Лондон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду после выполнения длительного задания в небе над Донбассом провел многочасовой разведывательный полет у побережья Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, в 17:10 мск в среду американский дальний беспилотник приблизился к западной оконечности Крыма. Перед этим он вошел в воздушное пространство над международными водами Черного моря в 17:00 мск со стороны Николаевской области Украины.

В течение более чем пяти с половиной часов беспилотник курсировал по линии от западной оконечности Крыма и вдоль его южного побережья, а также Черноморского побережья Краснодарского края вплоть до Сочи, временами приближаясь к российскому побережью на расстояние до 35 км в районе Севастополя, Новороссийска и Туапсе. Всего за это время он совершил четыре пролета вдоль российского побережья на Черном море.

Тем временем днем вблизи Севастополя был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon, который также в течение нескольких часов курсировал вблизи российских берегов на Черном море. Основное время полета он провел вблизи Севастополя.

Как сообщалось, в среду разведывательно-ударный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, совершил длительный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, курсируя в контролируемом Украиной воздушном пространстве. В ходе полета он приближался к российской границе на расстояние 40-60 км в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Маршрут полета американского беспилотника в Донбасс пролегал через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии. В небо над Украиной он вошел в 8:10 мск со стороны Румынии севернее Молдавии.

Согласно открытым источникам, RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.

В последний раз американский стратегический беспилотник ВВС США вел разведку вблизи Черноморского побережья России 15 сентября. В районе линии разграничения в Донбассе он совершил уже второй за последние три дня разведывательный полет.

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