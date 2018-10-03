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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 22:20 03.10.2018 - 22:20

*** Перед этим он в течение семи часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, в ходе которой совершал подлеты к юго-западным границам России

Лондон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в среду после выполнения семичасового задания вблизи линии разграничения в Донбассе провел длительную разведку у побережья Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, приблизительно в 17:15 мск американский дальний беспилотник с бортовым номером 04-2021 приблизился к западной оконечности Крыма. Перед этим он вошел в воздушное пространство над международными водами Черного моря ориентировочно в 17:00 мск со стороны Николаевской области Украины.

В течение около четырех часов беспилотник ВВС США курсировал на высоте 15-16 тыс. метров по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его южного побережья, а также Черноморского побережья Краснодарского края вплоть до Сочи, временами приближаясь к российскому побережью на расстояние до 34 км в районе Севастополя, 45 км в районе Ялты, Новороссийска и Туапсе. Всего за это время он совершил не менее четырех пролетов вдоль российского побережья на Черном море. Ориентировочно в 21:15 мск он взял курс на базу.

Ранее в среду во время семичасового полета вдоль линии разграничения в Донбассе в контролируемом Украиной воздушном пространстве он не менее пяти раз приближался к границе России на расстояние 40-60 км в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. В тот момент американский разведчик находился над Новопесковским районом Луганской области Украины.

Согласно открытым источникам, RQ-4B Global Hawk на борту, которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.

Как сообщалось, в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе выражают обеспокоенность шагами России по наращиванию ее военного присутствия в Черном море. "Мы обеспокоены расширением российского военного присутствия в Черноморском регионе", - сказал он по итогам первого дня встречи министров обороны стран-членов Североатлантического альянса.

Наблюдатели отмечают, что в последнее время резко возросло количество разведывательный полетов военных самолетов США и стран-членов НАТО у границ России, в том числе в районе Черного моря, Балтики, Баренцева моря, а также близи российских баз в Сирии.

1нв гс

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