Лондон. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в пятницу совершил очередной многочасовой разведывательный полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский тяжелый беспилотник с бортовым номером 10-2043 и позывным FORTE10, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, первоначально, начиная с 11:12 мск, провел часовой полет вдоль границ Калининградской области небе в над Литвой. Затем, перелетев в Эстонию, он в течение более трех часов курсировал вдоль западных рубежей Псковской и Ленинградской областей по линии от эстонской границы с Латвией до Финского залива. На обратном пути из Эстонии, вернувшись в литовское воздушное пространство, он еще около пяти часов до 21:20 мск выполнял задание у северной границы Калининградской области.

Тяжелый американский беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории потенциального противника, осуществлял полет на высоте 15,5 тыс. метров.

На текущей неделе это уже четвертый подлет натовских разведывательных самолетов к российским рубежам в регионе Балтики. Как сообщалось, в понедельник и вторник вблизи западных границ России были зафиксированы длительные полеты стратегических разведывательных самолетов ВВС США RC-135V, на перехват одного из которых над Балтикой, по данным Минобороны РФ, поднимался российский истребитель Су-27. В среду аналогичный полет осуществил самолет британских Королевских ВВС RC-135W.

О причинах повышенной активности натовских разведчиков у западных границ неизвестно. Между тем, в понедельник пресс-служба Балтийского флота сообщила "Интерфаксу", что в пункт постоянной дислокации в Калининградской области прибыл новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф".

"Противовоздушная оборона Калининградской области усилена полковым комплектом зенитной ракетной системы дальнего действия С-400 "Триумф", который поступил на Балтийский флот, - сообщили в пресс-службе. - ЗРС С-400 заступит на боевое дежурство по охране воздушных рубежей самого западного региона страны к концу следующей недели".

В последнее время значительно возросло количество полетов американских разведывательных самолетов, в том числе дальних беспилотников, у российских границ в регионе Балтики, а также Крыма и побережья Краснодарского края.

Как сообщалось, 6 марта все тот же беспилотник ВВС США с бортовым номером 10-2043 совершил многочасовой разведывательный полет вблизи Крыма и Кубани. Перед этим он в течение семи часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе. В ходе выполнения задания беспилотник, по меньшей мере, шесть раз подлетал на расстояние 35-60 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

1нв гс

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